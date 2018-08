Haute-Savoie : un restaurant pour les seniors

Sur la commune nouvelle d'Annecy (Haute-Savoie), il existe 5 restaurants réservés aux seniors. À 97 ans, Madeleine Michel se prépare pour un événement qu'elle attend tous les jeudis avec impatience. Elle va au Ritz, le restaurant municipal des seniors. "C'est mon jour. Je ne prends aucun rendez-vous, je ne voudrais pas louper le Ritz pour rien [au monde]". Après 8 mois de travaux, le Ritz a rouvert ses portes. Seule condition pour venir y manger : être retraité, avoir plus de 60 ans et réserver sa place. Convivialité et bonne humeur garanties autour d'un bon repas, c'est ce qui plaît à Mado et à ses amis. "Même à quatre pattes je viendrai, quand je ne pourrai plus marcher", dit-elle.

À Annecy, 5 restaurants réservés aux seniors

Ici, il n'y a pas que la restauration et la convivialité. Il y aussi la belle rencontre. Bernard Tocchio était chef de chorale, Simone Bertrand avait une jolie voix. "Il m'a fait chanter de 2h à 7h sans m'arrêter", raconte Simone. Leurs chemins se sont croisés ici il y a six ans. Depuis, ils ne se quittent plus. Pour autant, pas question de vivre seulement d'amour et d'eau fraîche. Les repas de qualité sont toujours appréciés des convives. En cuisine, le personnel s'active depuis 6h30 du matin avec des produits locaux et bio. Les prix sont adaptés aux personnes âgées. Ils sont modulés en fonction de leurs revenus. La convivialité du restaurant se prolonge souvent après le repas pour Mado et ses amies. Elles profitent ainsi de la fraîcheur du lieu, en jouant au scrabble.

