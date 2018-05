Séniors : un restaurant pour tisser des liens

Un mode de restauration spécifique pour les séniors se développe. À Annecy (Haute-Savoie), un restaurant municipal sert à la fois de lieu de restauration, mais aussi de lieu de rencontre pour les personnes âgées. Dans ce restaurant dédié aux plus de 60 ans, chaque jour on sert en moyenne 120 repas. Il n'est pas nécessaire de réserver, et on peut même repartir avec une soupe pour le dîner.

Des lieux de vie au sens premier du terme

Dans ce lieu, il est possible de s'alimenter tant physiquement que psychologiquement. Le tarif du déjeuner est calculé en fonction des pensions de retraite de chacun. Cela va de 3 à 10 €, alors que le coût réel pour la municipalité est de 17 € le repas. La commune peut ainsi mieux accompagner sa population vieillissante. À Annecy, un quart des habitants a plus de 60 ans. La ville compte cinq restaurants réservés aux séniors, des lieux de vie au sens premier du terme.

