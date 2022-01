Haute-Savoie : première descente de l’année à la montagne malgré les restrictions

Dès 9h, le matin du 1er janvier, les pistes de ski de la station du domaine Les Carroz (Haute-Savoie) sont prises d’assaut. Tous veulent profiter des derniers jours de vacances. "On va faire ski, c’est le dernier jour, nous rentrons demain", déclare une skieuse. Mais avant de profiter des premières sensations à ski, il faut franchir le contrôle du pass sanitaire. De fait, c’est l’embouteillage à l’entrée et il est bien difficile de faire respecter la distanciation sociale. Au total, près de 2 700 pass sanitaires ont été scannés. Une situation qui a contraint les exploitants et les commerçants à s’adapter.





Un restaurateur teste ses employés



Dans un restaurant de la station, une pharmacienne est venue avec une commande un peu spéciale : 200 autotests. Stéphane Vachoux, gérant du restaurant Le K, fait tester ses salariés deux fois par semaine depuis le début de la saison. "Je fais ça pour savoir où on en est, savoir ceux qui ont le Covid ou non… ça me rassure moi, mais aussi mes employés et la clientèle", explique-t-il. Malgré des vacances perturbées par les contrôles du pass sanitaires et le masque, les vacanciers sont heureux de profiter du soleil de la montagne : "Les contrôles, ça prend deux secondes deux fois par jour, il n'y a rien de bien méchant", explique un client. Un 1er janvier en montagne qui ne déçoit personne.