Handicap : un café pour l'insertion

Le café, certains l'aiment noir, brûlant ou autre. Ici, il est simplement joyeux. Il vous est servi avec le sourire et le coeur. "Je sers les pâtisseries, boissons chaudes, boissons fraîches", explique Fabian Le Gouallec, serveur de l'établissement. Les membres du personnel du café Joyeux, qui va ouvrir à Paris le mercredi 21 mars, souffrent de handicap mental, ce qui ne les empêche pas de remplir consciencieusement une mission pour laquelle ils ont été soigneusement recrutés.

"Identifier le potentiel" des employés

"Dans nos entretiens d'embauche, on passe un long moment avec chacun pour identifier son potentiel, ses compétences et puis surtout ses envies", explique Olivier Poizat, gérant du café Joyeux. Et c'est grâce aux compétences de ses employés que le café Joyeux peut être un vrai café, convivial et accueillant, et où l'on vient pour des produits de qualité et des pâtisseries maison, dans un cadre où le regard aussi se régale. La clientèle a compris le message.

