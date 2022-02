Eure : une cantine scolaire veut lutter contre le gaspillage alimentaire

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, certaines communes ont décidé de s'organiser. Dans une cantine scolaire de l'Eure, les plats non finis ne terminent plus à la poubelle.

Dans une cantine scolaire de Tournedos-Bois-Hubert (Eure), une centaine de repas est servie chaque jour. Mais en fin de repas, il reste généralement beaucoup d'aliments qui partent à la poubelle. Un gâchis qui a même été quantifié. "On s'est rendu compte qu'au bout d'une année scolaire, on avait réussi à peser 1 050 kg (...), ça fait 7 kg par jour", explique Sébastien Bonneau, président du syndicat intercommunal à vocation scolaire.



Des paniers vendus dans la journée

Pour limiter ce gaspillage alimentaire, le syndicat intercommunal à vocation scolaire a donc lancé une expérimentation : proposer des paniers avec le surplus qui n'aura pas été servi aux enfants. "Ça varie d'un à cinq paniers par jour", glisse Sébastien Bonneau. Dans chaque panier, on peut trouver une entrée et un plat, ou un plat et un dessert. Une fois confectionnés, ils sont mis sur l'application Too Good To Go, pour pouvoir être vendus dans la journée.