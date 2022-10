Emploi : les restaurateurs obligés de faire des concessions pour attirer du personnel

Depuis un an, le restaurant "Vieux Moulin" de Lauterbourg (Bas-Rhin) propose un service en continu le week-end et certains de ses clients arrivent en pleine après-midi pour déjeuner. Un moyen de passer de cinq à quatre jours d’ouverture par semaine pour offrir plus de confort aux employés. "Toutes les semaines, on a un pont qu’on n’a jamais eu de toute notre vie", image Séverine Laghi, la gérante du restaurant. Une mesure qui n’a pas fait baisser le chiffre d’affaires grâce à une activité en cuisine permanente le week-end du fait des voisins allemands et un personnel plus motivé.



Un dimanche par mois fermé dans un restaurant étoilé

Le "Cheval Blanc", établissement doublement étoilé à Lembach (Bas-Rhin), s’est également adapté. À chaque service, des tables restent vides, le restaurant a dû sacrifier un tiers de ses couverts, faute de serveurs. Pour attirer du personnel, les gérants ont décidé de fermer un dimanche par mois. "C’est 10 % du chiffre d’affaires qu’on perd, mais on essaie d’y gagner quelque part d’autre", met en lumière Pascal Bastian, chef étoilé du Cheval Blanc. Certains employés ont aussi pu négocier leurs horaires. En France, entre 200 000 et 300 000 emplois seraient à pourvoir dans la restauration.