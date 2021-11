Emploi : les employés de la restauration et de l'hôtellerie en pleine reconversion

Impactés par la crise sanitaire liée au Covid-19 et le premier confinement, de nombreux employés de la restauration et de l'hôtellerie ont décidé de changer de voie professionnelle.

Après des mois compliqués en raison de la crise sanitaire, les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie ont également été impactés au niveau de leurs employés. Nombre d'entre eux ont décidé de rendre leur tablier et de changer de voie. C'est le cas de Laura Termens, ancienne responsable du personnel d'accueil d'un hôtel. "Il y a un an, j'ai complètement changé de vie", explique-t-elle, après cinq années passées dans le même établissement. Elle est désormais agent immobilier. Sa décision a été prise grâce au confinement, qui lui a fait comprendre qu'il était compliqué de jongler entre sa famille et sa carrière.

Un rythme moins intense

Pour Tom Boulanger, ancien employé de la restauration, la reconversion a également eu lieu à la suite de la crise du Covid-19. Il évolue désormais en tant que régisseur de théâtre. "On travaille à peu près quatre, cinq heures par jour, donc c'est un rythme beaucoup moins soutenu que la restauration", déclare-t-il. Un rythme intense et devenu insoutenable pour l'ancien employé de la restauration, qui est désormais mieux payé. Pour ces deux personnes, la reconversion leur a permis de se libérer et d'avoir plus de temps.