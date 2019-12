Emploi : des femmes en difficultés apprennent la cuisine aux côtés de chefs étoilés

De la terre à l'assiette, c'est la démarche pédagogique d'Armand Arnal, chef étoilé du restaurant La Chassagnette, à Arles (Bouches-du-Rhône). Dans son potager, le chef fait découvrir à sa stagiaire, Samantha Perez, les légumes frais de saison, la base d'une cuisine gastronomique. Un univers totalement inconnu de la jeune femme. "J'ai travaillé en restauration traditionnelle, mais j'étais à la plonge, donc je faisais la vaisselle", fait-elle savoir. Sans emploi depuis plus d'un an, elle a été retenue pour intégrer le programme "Des Étoiles et des Femmes".

Un accompagnement complet

Ce programme d'insertion se déroule sur neuf mois en alternance. Il est multipartenarial, public et privé. L'accompagnement est complet. Initiée à Marseille (Bouches-du-Rhône) il y a cinq ans, cette opération se développe partout en France. Dans le Pays d'Arles, dix chefs ont ouvert leurs portes à des femmes éloignées de l'emploi. Samatha terminera sa formation en juin 2020, à l'issue des examens finaux, tout comme les dix autres stagiaires inscrites à ce programme.

