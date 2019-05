Tendance : des potagers d'intérieur pour les citadins

Elle a transformé son petit balcon en un jardin potager. Tomates, romarin, courgettes, Carole Archambault fait pousser fruits et légumes de saison avec quelques mètres carrés. "L'intérêt c'est de reprendre contact avec la nature, de retrouver ce petit truc qui nous manque en zone urbanisée et c'est aussi le plaisir de redécouvrir les fruits et légumes qui ont du gout", détaille la mère de famille. De sa passion, elle en a fait un métier et délivre ses précieux conseils sur sa propre chaîne YouTube. 9 Français sur 10 disent avoir la main verte, mais lorsque l'on n’a ni jardin ni balcon, cultiver ses propres produits s'avère compliqué.

Une lumière bleue pour remplacer le soleil

Une start-up française a lancé un potager urbain à installer directement dans son intérieur. Plus besoin de terre, les graines sont contenues dans des recharges composées de fibre de coco et de tourbe. La lumière bleue permet de faire pousser les plans dans une pièce sombre. Face à l'engouement, les grandes marques d'électroménager se sont lancées sur le marché, surfant sur la vague du bien manger.

