Dubaï : une tyrolienne entre les gratte-ciels

Le monde entier connaît ses gratte-ciels, ses plages et son luxe plutôt tape-à-l'œil. Dorénavant, Dubaï (Émirats arabes unis) a aussi de drôles d'oiseaux, qui poussent de drôles de cris. Ils volent à 80 km/h en pleine ville sur une distance d'un kilomètre. Comptez 150 € pour un aller simple. Le personnel vous accueille avec une liste de précautions utiles avant le vol. La rampe de lancement, c'est cet ascenseur. Direction le 42e étage. Ensuite, il reste trois étages à monter à pied. Nous voici à 170 m de hauteur ; une vue à couper le souffle.

La plus longue tyrolienne urbaine au monde

Ces deux jeunes femmes viennent de République dominicaine. Avant le décollage, elles doivent enfiler ce grand sac dans lequel elles seront attachées. L'une d'elles se met en place. En quelques secondes, elle passe du sourire aux larmes. Mais il est trop tard pour abandonner. En deux secondes, elle vole déjà à 60 km/h. La peur de sa vie. Sa cousine, quant à elle, est ravie. Dubaï leur appartient. L'atterrissage, lui, se fait tout en douceur. En moyenne, il y a cinq ou six abandons chaque jour. Il s'agit de la plus longue tyrolienne urbaine du monde. Comme d'habitude avec Dubaï, il faut utiliser les superlatifs. La ville veut toujours être numéro 1 pour tout, impressionner, faire le buzz. C'est comme cela que la ville a imposé sa marque, la folie des grandeurs, de la vitesse, de la démesure, jusqu'à la prochaine idée encore plus extravagante.

