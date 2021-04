Déconfinement : les restaurants préparent la réouverture des terrasses

Après des mois de fermeture, l’équipe de cuisiniers d’une brasserie parisienne est enfin de retour aux fourneaux. Charles Perez, le gérant, a ouvert son restaurant en 2019 à ses 30 ans. Il a profité des bouleversements de la crise sanitaire pour refaire toute sa carte. Alors, vendredi 23 avril, c’est l’heure de tester le menu prévu pour la réouverture. "On a une méthode d’approvisionnement un peu particulière, parce qu’on ne passe pas par des grossistes, on essaye de travailler au maximum avec des petits producteurs, donc ça demande du temps, de les appeler, les connaître, d’aller sur place, et c’est pas du tout un temps qu’on a quand on est ouverts et opérationnels", explique-t-il.

Investir dans une large terrasse

À partir de mi-mai, la pièce maîtresse de son restaurant sera sa terrasse, cinq fois plus grande qu’avant la crise. Il pourra y servir 100 couverts, autant qu’en salle. Sa mise en place a demandé d'empiéter sur deux places de parking, ainsi qu'un investissement, notamment pour le mobilier pliable. Le jeune homme, qui fait le pari d’un retour rapide à la normale, a été aidé notamment par un prêt garanti par l’État.