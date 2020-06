Déconfinement : les casinos ont rouvert

Contrairement aux discothèques, qui devront attendre plusieurs semaines avant de rouvrir en France, les casinos ont levé leur rideau. C'est notamment le cas à Nice, dans les Alpes-Maritimes. "La réouverture des casinos se poursuit depuis le début du mois de juin. Les clients peuvent utiliser les machines individuelles, comme les machines à sous et les jeux de table électroniques", explique le journaliste Thomas Cuny, en duplex dans un casino niçois.

Des jeux de table autorisés dès lundi 22 juin

Mais les conditions sanitaires sont très particulières. "Il y a un marquage au sol pour éviter de croiser le plus de monde possible. Les machines ont été installées à plus d'un mètre de distance. Lorsque cela n'est pas possible, il y a un panneau en plexiglas qui a été installé. Les machines sont très régulièrement installées, le port du masque est obligatoire. Dès lundi (22 juin), il sera possible de retrouver les jeux de table traditionnels", précise le journaliste.

