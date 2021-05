Déconfinement : des maires réclament la réouverture des discothèques pour l'été

Des fêtes sauvages en plein été, au bord de la mer et sans gestes barrières : c'est ce que veulent éviter une quinzaine de maires du littoral français. Dans une tribune, ils demandent la réouverture des discothèques le 30 juin, et disent pouvoir assurer un protocole sanitaire strict. Cette perspective est plutôt bien accueillie par les jeunes, mais à certaines conditions.

Des boîtes de nuit pourraient mettre la clé sous la porte

"Je pense qu'il faut rouvrir les boîtes de nuit, et contrôler et faire des tests PCR", propose une jeune femme au micro de France 2. "Si c'est en plein air, je suis pour, mais en milieu fermé, ça me paraît assez risqué", confie une autre. De leur côté, les patrons de discothèque réclament eux aussi de pouvoir rouvrir avant l'été. Selon leur syndicat professionnel, plus d'un quart des 1 600 boîtes de nuit pourraient mettre la clé sous la porte. Beaucoup dénoncent des mesures injustes entre les différents types d'établissements. "Quelle différence il y a, aujourd'hui, entre un bar ambiance et une discothèque ? C'est exactement la même chose", affirme Thierry Josselin, patron de la discothèque "La Guinguette" à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Le gouvernement s'engage à donner une date de réouverture pour tout le secteur avant le 15 juin.