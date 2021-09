Cuisine : dans les pas de "Monsieur" Paul Bocuse, et de son prix

Le Bocuse d'or est l'un des concours de cuisine les plus prestigieux. Il a été créé par le célèbre chef Paul Bocuse. La compétition a lieu en ce moment à Lyon (Rhône). 22 pays y participent.

Ne vous fiez pas à l'ambiance feutrée de son restaurant, à Écully, dans la métropole de Lyon (Rhône). Davy Tissot est certes un cuisinier raffiné, mais c'est aussi et surtout un homme qui aime le combat. Voilà maintenant deux ans qu'il a mis sa vie entre parenthèses pour tenter de remporter le Bocuse d'or. C'est la première fois dans l'histoire du concours qu'un chef expérimenté, 47 ans, meilleur ouvrier de France, se lance dans l'aventure.

L'héritage de "Monsieur Paul"

"Je pense que contre les pays nordiques, on a intérêt d'être aguerri, et d'avoir un peu de bouteille pour les affronter", estime le chef. Cela fait huit ans qu'un Français n'a pas décroché cette disctinction reconnue de la gastronomie mondiale. Et ça tombe bien, Davy Tissot vise les sommets, il a d'ailleurs l'habitude de les gravir à vélo. Des routes que son mentor Paul Bocuse a déjà affrontées. "J'ai voulu être meilleur ouvrier de France grâce à 'Monsieur Paul'", raconte le chef.