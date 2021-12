Covid-19 : les annulations de commandes se multiplient pour les traiteurs

Des stocks de denrées alimentaires qui s'accumulent à quelques jours de Noël et des étagères de commandes désespérément vides. Après une reprise soutenue de son activité l'été dernier, Laurien Delacour, traiteur haut de gamme, a de quoi s'inquiéter. Avec la reprise de l'épidémie, la moitié de ses événements prévus en décembre a été annulée. Il estime les pertes à 600 000 euros. "On n'a aucune visibilité et très peur du premier trimestre 2022."

Six milliards d'euros de chiffre d'affaires

Même anxiété chez les restaurateurs et traiteurs de l'Aube. Pour les professionnels du secteur, le salut vient des repas de Noël des particuliers. Si les réceptions professionnelles ne sont pas formellement interdites, elles restent peu recommandées par les autorités. Une position floue dénoncée par les syndicats du secteur. En France, le chiffre d'affaires dépasse chaque année les six milliards d'euros.