Covid-19 : le soulagement des restaurateurs après les annonces du gouvernement

Les restaurateurs sont rassurés lundi 6 décembre. Avec la montée du variant Omicron, ils craignaient l'annonce des mesures plus drastiques, comme le contrôle d'identité des clients. "Pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais beaucoup restent prudents alors que les annulations pour les fêtes se multiplient", explique Julie Vitaline, journaliste à France Télévisions. "Je ne dis pas que Noël est sauvé, mais cela se présente mieux qu'avant. C'est un ouf de soulagement, mais on va essayer de limiter la casse pour les fêtes de fin d'année face au nouveau variant", soutient Alain Fontaine, président de l'association française des maîtres restaurateurs.

Des indemnisations prévues

Pour les discothèques, le gouvernement a choisi la fermeture complète pour quatre semaines à partir de vendredi. Les représentants expriment leur colère et parlent d'une injustice pour eux et d'autres métiers comme les traiteurs et le secteur de l'événementiel, "pour lesquels Bercy doit prochainement annoncer des indemnisations", conclut la journaliste.