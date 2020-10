Covid-19 : le casse-tête des nouvelles mesures sanitaires pour les bars et restaurants

Mardi 6 octobre, les premiers contrôles ont eu lieu pour s'assurer que les établissements ouverts sont bien en règle. Aux yeux des policiers, les restaurants doivent répondre à des critères très stricts. Il s'agit aussi de les distinguer des bars qui eux sont fermés. Alors bar ou restaurant ?

Certains consommateurs se rabattent sur les terrasses de restaurant

Ahcene Hocine, le patron d'un établissement parisien a les deux casquettes. Il l'a donc coupé en deux en fermant le bar. Le gérant ne compte plus que sur sa partie restaurant, elle représente 40% de son activité. Il respecte un protocole sanitaire stricte qu'il voudrait appliquer à son bar. Face aux nouvelles mesures, chacun cherche ses marques. Certains consommateurs se rabattent sur les terrasses de restaurant. "Malheureusement, pour nos collègues qui ne tiennent que des bars c'est très difficile. Mais nous on continue à travailler comme si on ne nous avait rien interdit", confie Patrick Lemercier, le directeur d'un restaurant.

Le JT

Les autres sujets du JT