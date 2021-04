Covid-19 : l'Angleterre rouvre les terrasses des bars et restaurants

L’Angleterre rouvre ses bars et restaurants, en terrasse, lundi 12 avril. Le pays le plus endeuillé d’Europe à cause du Covid-19 prend sa revanche après des mesures sanitaires efficaces.

L’épidémie est désormais sous contrôle au Royaume-Uni, et les Anglais vont pouvoir retrouver les restaurants et les pubs en terrasse à partir de lundi 12 avril. "C’est une revanche pour le Royaume-Uni, le pays le plus endeuillé d’Europe, qui avait trop tardé à prendre des mesures au début de l’épidémie, mais le confinement mis en place début décembre a porté ses fruits", explique le journaliste Matthieu Boisseau, en direct de Londres pour le 20 Heures de France 2. Le Royaume-Uni a également largement vacciné sa population. 32 millions de premières doses ont été injectées.

Un protocole sanitaire strict

Jonathan Woollard, le patron d’un pub londonien fermé depuis quatre mois se dit “extrêmement heureux de relancer l’activité”. Les clients aussi étaient impatients : les réservations du pub sont complètes pour une semaine. "On va pouvoir savourer une bière, et sortir de nouveau entre amis, c’est la nature humaine", lance un homme venu réserver une table. Deux mètres sont obligatoires entre les tables, avec chacune pas plus de six personnes, ce qui représente une capacité de moitié pour ce bar. Deux pubs sur trois resteront fermés lundi, faute de terrasse.