Couvre-feu : les derniers points à départager

L’épidémie continue de se propager en France et pour faire face, le gouvernement a décidé d’instaurer un couvre-feu dès vendredi 16 octobre, minuit. Mais certaines mesures doivent encore être arbitrées.



En Île-de-France et dans les huit métropoles concernées par les couvre-feu, théâtres et cinémas sont censés fermer leurs portes à 21h. Mais la ministre de la Culture Roselyne Bachelot plaide en faveur d’un assouplissement pour les spectacles. Elle souhaite que le billet de théâtre serve de dérogations pour ceux qui souhaitent rentrer après 21h.

"Règle de six"

Dans les restaurants comme dans la sphère privée, la “règle de six” s’applique : une table ne doit pas compter plus de six convives. Les mariages et soirées étudiantes sont quant à eux interdits.



Concernant le télétravail, les entreprises devront mettre en place un nombre minimal de jours par semaine. Les départs et les arrivées dans les locaux de l’entreprise devront en outre être étalés dans le temps.







Le JT

Les autres sujets du JT