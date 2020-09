CARTE. Covid-19 : alerte renforcée, maximale ou simple vigilance, découvrez le niveau d'alerte de votre département

Le ministre de la Santé Olivier Véran a dévoilé une nouvelle classification des départements en fonction de l'intensité de l'épidémie.

Un nouveau nuancier de couleurs pour classer les métropoles et départements français. Olivier Véran, ministre de la Santé a dévoilé mercredi 23 septembre quatre nouveaux seuils pour évaluer l'intensité de l'épidémie de façon locale.

>> Découvrez les nouvelles restrictions par zone annoncées par Olivier Véran

Alors que l'on connaissait déjà le seuil de vigilance ou d'alerte, le ministère a établi de nouveux critères pour placer certains départements ou métropoles en alerte renforcée, alerte maximale, ou pire, en état d'urgence sanitaire. Voici notre carte pour visualiser le niveau d'alerte qui concerne votre département.

Le seuil d'alerte est dépassé lorsque le taux d'incidence arrive au delà de 50 nouveaux cas pour 100 000 habitants dans un département. L'alerte renforcée est quant à elle déclenchée si ce taux dépasse les 150 pour 100 000 habitants, et si le taux d'incidence chez les personnes âgées est également au-dessus des 50 pour 100 000. Ce seuil concerne à ce jour quatre départements (Paris et sa petite couronne), ainsi que dix métropoles (Lyon, Lille, Montpellier, Bordeaux, Grenoble, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse et Nice).

Pire, le seuil d'alerte maximale est atteint lorsque trois conditions sont réunies : le taux d'incidence du département dépasse les 250 pour 100 000 habitants ; le taux d'incidence chez les personnes âgées dépasse les 100 pour 100 000 ; et si la part des patients positifs au Covid-19 dans les services de réanimation de la région arrive au-delà de 30%. Ce seuil est dépassé en Guadeloupe, et dans la métropole Aix-Marseille. Le seuil d'état d'urgence sanitaire, lui, ne concerne pour l'instant aucun département français.

Ce classement est toutefois différent de celui des "zones de circulation active du virus", dont la liste est définie par décret, et dont nous avons réalisé la carte dans cet article.