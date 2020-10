Couvre-feu : le secteur de la restauration en souffrance

Le couvre-feu annoncé mercredi 14 octobre par Emmanuel Macron dans toute l'Île-de-France ainsi que dans huit métropoles pourrait décourager bien des clients de venir dans les restaurants. "Je ne peux pas aller au restaurant à 21 heures. À moins d'aller manger à 19 heures, ce n'est pas trop dans mes habitudes", commente un homme en terrasse. "Cela va changer nos habitudes", commente un autre.

Sur les huit employés du restaurant Le Gavroche, à Courbevoie (Hauts-de-Seine), six vont être mis au chômage partiel. "Dans notre métier, ce n'est pas que le salaire qui compte, même si on a des extras, on fait des heures supplémentaires...", explique Yanis Osmani, serveur. Avec 40 % de baisse de son chiffre d'affaires, Alain Valentin, le gérant de l'établissement, n'est pas éligible au fonds de solidarité. Il a bénéficié d'un prêt garanti par l'État, mais il n'est pas sûr de pouvoir tenir encore très longtemps. "J'avais un genou par terre, là j'ai les deux genoux, et j'attends plus que le coup de massue sur la tête", déplore-t-il.

