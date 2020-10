Couvre-feu : le secteur de la restauration face au mur

A.Lay, C. La Rocca, A.Didier

Emmanuel Macron a annoncé mercredi 14 octobre un couvre-feu de 21 heures à 6 heures du matin dans toute l'Ile-de-France ainsi que dans huit métropoles. A Marseille (Bouches-du-Rhône), Edouard Balestier a investi 300 000 euros et toute son énergie dans son restaurant. Il est aujourd'hui "en redressement judiciaire" et craint pour son avenir. "Il y a plein de sociétés qui déposent le bilan", ajoute-t-il. Il a décidé de ne plus ouvrir le soir.

Faire preuve de souplesse



Dans le restaurant Au Falafel de Gilles Sitbon, le service du soir ne représente que 20% du chiffre d'affaires. Alors c'est décidé, il n'ouvrira pas les soirées pour ses clients. Stéphane Tramoni quant à lui ouvrira le soir jusque 21 heures, en s'adaptant : il proposera des planches à emporter et des bouteilles de vin. "Ce qu'on a envie, c'est de maintenir le lien avec le client", explique-t-il. Sa clientèle a promis d'être au rendez-vous.