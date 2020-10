Coronavirus : les restaurateurs manifestent pour éviter de fermer

À Paris, Bordeaux (Gironde) ou Lyon (Rhône), vendredi 2 octobre, devant leurs établissements, les restaurateurs ont fait résonner leurs casseroles pour s’opposer à la menace de fermeture pour lutter contre la pandémie de Covid-19. "On stresse parce qu’on se dit que ça se peut que du jour au lendemain on ne puisse plus travailler. On attend juste des réponses claires, nettes et précises", explique Sabrina Oudjedi, serveuse à Paris.

Prendre les contacts des clients ?

Vendredi après-midi, les organisations syndicales ont proposé une série de mesures sanitaires supplémentaires pour éviter la fermeture. Par exemple, la mise en place d’un carnet de rappel qui permettrait de garder les contacts des clients en cas de cas positif dans l’établissement. Ils ont également proposé la restriction du nombre de personnes assises à la même table à huit personnes, contre dix actuellement, ou encore le paiement obligatoire de l’addition à table. Le Haut-Conseil de la santé publique doit donner son avis sur ces nouvelles mesures dans les prochains jours.