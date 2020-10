Coronavirus: les restaurants marseillais vont rouvrir

À Marseille et Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), les restaurants vont pouvoir rouvrir, sous certaines conditions. Les tables seront espacées, des carnets devront noter les clients et la fermeture ne pourra excéder 22h. Frédéric Jeanjean, restaurateur, est soulagé : "Les professionnels que nous sommes avons l'habitude des normes, des questions d'hygiène. Il est clair que nous allons tout faire pour préserver la santé et la sécurité, tant de nos collaborateurs, que de notre clientèle".

Ouvrir avec des restrictions

Après une semaine de forte mobilisation, la réouverture des restaurants à Aix et Marseille donne de l'espoir à la profession qui préfère ouvrir avec des restrictions, plutôt que rester fermé. En terrasse, les clients ont retrouvé le sourire : "Enfin, on revit. Il y a le soleil et il y a le plaisir de retrouver ses amis et de pouvoir aller au restaurant. Ce midi, on va aller au restaurant", témoigne une cliente.

