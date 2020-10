Coronavirus : les propriétaires de bars et cafés parisiens craignent les conséquences d’une nouvelle fermeture

À Paris et dans la petite couronne, les bars et restaurants s’apprêtent à fermer leurs portes, mardi 6 octobre. La mesure, annoncée dimanche 4 octobre, vise à freiner la progression de l’épidémie de Covid-19 dans la zone, placée en alerte maximale. Pour les professionnels du secteur, cependant, c’est un nouveau coup de massue. "Le comptoir sera fermé, mais comme c’est une brasserie, on va rééduquer les clients pour les faire consommer en salle", explique Jean-Philippe Lucas, gérant d’une brasserie parisienne.

"Il y a très peu de clients"

En effet, les restaurants pourront, eux, rester ouverts, à condition de respecter un protocole sanitaire renforcé. Jean-Philippe Lucas l’assure cependant, dans son cas, ça ne permettra pas de sauver son chiffre d’affaires. "Il n’y aura pas une grosse différence, ça ne va pas améliorer les choses. Ça fait des semaines que c’est très compliqué, il y a très peu de clients et aucun touriste", explique-t-il.



