Chine : à Canton, une nouvelle attraction qui donne le vertige !

Dompter le vertige pour garder l'équilibre, et avancer pas à pas, les pieds dans le vide. À Canton, dans le sud de la Chine, une nouvelle attraction fait le bonheur des touristes en quête d'adrénaline. Le but : escalader une tour futuriste, qui du haut de ses 600 mètres était, jusqu'en 2011, la plus grande tour du monde. "Je suis venu ici principalement pour me challenger et essayer quelque chose de nouveau", confie Peng Xin, un touriste.

Trois parcours différents

Munis d'un casque et d'un harnais, les plus courageux peuvent s'aventurer au milieu de la structure métallique pour profiter de la vue panoramique de la métropole de 15 millions d'habitants. "Le paysage est plus beau qu'ailleurs, et nous sommes venus ici parce que toutes les lumières sont allumées. C'est très joli", explique Zhou, une autre touriste. Trois parcours sont possibles. Le plus haut se termine au 57ème étage, à près de 300 mètres du sol.