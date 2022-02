Bars, cafés : la consommation au comptoir est de nouveau autorisée

Plus qu’une habitude, c’est le retour d’un art de vivre à la française. Le café peut de nouveau se boire debout au bar. Ce matin, mercredi 16 février, dans un café situé à Libourne en Gironde, c’est une ambiance presque oubliée qui reprend ses droits. Un client affirme retrouver la convivialité. "On aborde plus facilement les gens, ils sont plus détendus et on peut être plus nombreux", poursuit un autre.

La consommation au comptoir était interdite depuis un mois et demi

C’est aussi un soulagement pour le personnel qui n’a plus besoin de rappeler à l’ordre les clients réfractaires au port du masque. Autre avantage pour servir les clients, "on a moins de kilomètres à faire", avoue une serveuse. Cela faisait un mois et demi qu’il était interdit de consommer debout. Alors pour éviter que cela n’arrive, le gérant du bar avait retiré les tabourets du comptoir. Les clients avaient dû s’adapter. Aujourd’hui, les anciennes habitudes reviennent petit à petit.