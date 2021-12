Allemagne : un nouveau concept de supermarché avec des clients copropriétaires fait un carton

C’est un supermarché d’un nouveau type qui s’est développé en Allemagne, à Munich. Il ressemble à n’importe quel autre, pourtant, il est extrêmement différent. Pour pouvoir être client, il faut devenir copropriétaire du magasin, le ticket d’entrée est à 180 euros, mais aussi participer à la gestion des commandes, l’organisation des rayons et travailler bénévolement. "En général, dans la vie, on a toujours tendance à donner notre avis sur ce qu’on ferait de mieux. Là, on peut vraiment le faire, ça concerne tous les services du magasin", se réjouit Gabriele Nixdorf, copropriétaire du supermarché.

Déjà 1 000 copropriétaires

Le supermarché a ouvert il y a quatre mois, mais connaît déjà un fort succès. En caisse, les premières heures sont difficiles, mais les clients sont compréhensifs et patients : ils sont amenés à en faire de même. "C’est super, ça fait plaisir de travailler avec les gens. Ils ont accepté le magasin, comme leur marché, c’est chouette", explique Kristin Mannsmann, fondatrice de Food Hub. Les producteurs bio et locaux sont favorisés, le circuit court est privilégié. Un copropriétaire va directement récupérer la viande. Les prix sont modérés, il n’y pas d’intermédiaires, et les revenus des producteurs plus élevés. Le magasin compte 1 000 copropriétaires et en vise le double pour être rentable.