Alimentation : le burger détrône le jambon-beurre

Un repas sur cinq est désormais pris à l'extérieur. Si le jambon-beurre a longtemps été la star de nos repas, aujourd'hui, les ventes de burgers surpassent celles du célèbre sandwich pour la première fois. "1,46 milliard de burgers se sont vendus l'an dernier et aujourd'hui, on ne les trouve plus seulement dans les fast-foods, ils sont aussi proposés sur toutes les cartes des restaurants, avec une progression spectaculaire : +70%", explique Agnès Girault-Carlier sur le plateau de France 3. Les burgers se vendent à toutes les sauces : boeuf, poulet, canard, et même les chefs étoilés s'y mettent, signe d'une montée en gamme.

Le prix du jambon-beurre, un marqueur social ?

Mais où sont passés nos sandwichs traditionnels ? "Les sandwichs ont encore du succès : 2,9 milliards vendus l'an dernier, et parmi eux, notre traditionnel jambon beurre s'en sort toujours bien. Il reste le sandwich préféré des Français, avec 1,2 milliard de ventes", précise la journaliste. Les sandwichs ont des prix très variables, et cela dit quelque chose : "Le prix du jambon-beurre est considéré comme un marqueur social", poursuit la journaliste de France 3 : on constate que plus la ville est riche, plus le prix du jambon-beurre est élevé : 2,48 euros en moyenne à Tulle (Corrèze), 2,56 euros à Marseille (Bouches-du-Rhône), où les revenus moyens sont assez faibles, mais 3,34 euros à Bordeaux (Gironde) et 4 euros en moyenne à Paris".

