Alerte maximale : le paradoxe de la fermeture des bars et de l'ouverture des restaurants parisiens

Paris et les trois départements de la petite couronne (Haut-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) ont été placés en alerte maximale pour faire face à la progression inquiétante de l'épidémie de coronavirus. Mardi 6 octobre, les cafés et les bars vont fermer pour au moins 15 jours.