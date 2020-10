DIRECT. Coronavirus : Paris et sa proche banlieue placés en "zone d'alerte maximale"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Bonjour @Unprofcascontact A priori, vous êtes en effet un cas contact après avoir passé ces 15 minutes en compagnie d'une personne positive dans un espace fermé et sans masque, et sans pouvoir respecter la distance d'1,5 mètre. Pour vous en assurer, vous pouvez appeler le numéro vert gratuit au0 800 130 000.

: #ONVOUSREPOND Bonjour Franceinfo. Je vous pose cette question un peu personnelle car je dois avoir une réponse d'urgence pour savoir si je dois ou pas retrouver mes élèves ou pas ce matin. J'ai partagé durant 15 minutes environ samedi dernier la voiture d'un cas positif asymptomatique, sans masques, sans aération et avec qui j'ai parlé. Il n'est pas de ma famille ni de mes amis proches et m'a prévenu ce matin de sa positivité. Suis-je considéré comme cas contact et dois-je procéder à un isolement ? Je n'arrive pas à trouver de réponses sur les sites officiels... Merci de votre réponse...

: Bonjour @verraparis. Vous êtes très nombreux à me poser la question. Malheureusement, il va falloir attendre un peu avant d'avoir des réponses plus précises que ce qui a déjà été annoncé hier soir. La maire de la capitale, Anne Hidalgo, et le préfet de police, Didier Lallement, tiendront à 11h30 une conférence de presse pour détailler les nouvelles mesures de restriction et quelles structures elles concernent précisément.

: Bonjour à tous. Je repose ma question, savez-vous si les bars qui proposent des planches de charcuterie ou du snack seront considérés comme des restos et donc pourront rester ouverts ? MERCI !!

: Cette sortie en voiture du président américaina suscité de vives critiques, en particulier liées au risque pour les agents du Secret Service l'accompagnant. "Il faut que chaque personne présente dans le véhicule pendant cette sortie présidentielle complètement inutile soit mise en quarantaine pendant 14 jours", a affirmé James Phillips, du département de médecine de l'université George Washington. Ils peuvent tomber malades. Ils peuvent mourir. Pour le théâtre politique."

: Donald Trump tient à montrer qu’il va bien. Le président américain a brièvement salué ses partisans depuis sa voiture à l’extérieur de l’hôpital, hier. Il avait diffusé avant sur son compte Twitter une vidéo dans laquelle il prévenait qu’il réservait une "'petite surprise aux grands patriotes qui attendent dans la rue depuis un long moment avec des drapeaux 'Trump'".







: Bonjour @Jjtm Nous ne le savons pas encore. Ils étaient restés ouverts pour les activités sportives des mineurs à Paris et en petite couronne. La maire de la capitale, Anne Hidalgo, et le préfet de police, Didier Lallement, tiendront à 11h30 une conférence de presse pour détailler les nouvelles mesures de restriction liées au passage en zone d'alerte maximale.

: Bonjour, est-ce que les gymnases doivent fermer également ?

: Si les ventes de produits de beauté ont diminué de 25%, celles des produits d'hygiène ont, elles, doublé à la faveur de la crise sanitaire.

: Les ventes de cosmétiques ont enregistré un net recul en France au premier semestre en raison de la pandémie, selon une étude du cabinet Asterès, réalisée pour le compte de la Fédération des entreprises de la beauté, publiée aujourd'hui.

: Marcel Bénézet, le président de la branche des cafés, bars et brasseries du Groupement national des indépendants de l'hôtellerie-restauration était l'invité de franceinfo hier soir. "C'est une grande tristesse, a-t-il réagi au sujet de la fermeture des bars à Paris et en petite couronne, ça va être une catastrophe économique."

: Libération met à la une les "rassuristes", ces scientifiques que le virus n'inquiète plus alors que la France est confrontée à une deuxième vague. Méthode Coué ou inconscience ?, interroge le journal.







: La Nouvelle-Zélande a "de nouveau battu le virus". C'est ce qu'a annoncé la Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern. Le million et demi d'habitants d'Auckland était de nouveau confiné depuis trois semaines. Les restrictions vont pouvoir être levées.

: La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, est considérée comme un "cas contact" et observera en conséquence une période d'isolement de sept jours à son domicile, a annoncé son entourage hier soir à l'AFP. La ministre a partagé un repas vendredi soir avec une personne "diagnostiquée dimanche Covid positif".

: Donald Trump a brièvement salué ses partisans depuis sa voiture à l'extérieur de l'hôpital hier soir. Une sortie trop risquée pour les autres occupants du véhicule, selon des experts médicaux, à la veille d'un retour possible du président américain à la Maison Blanche.













: On commence tout de suite par le point sur l'actualité :



Placé en état d'alerte maximale, Paris et sa petite couronne vont connaître de nouvelles mesures de restrictions, dont la fermeture des bars. La maire PS Anne Hidalgo et le préfet de police Didier Lallement tiendront à 11h30 une conférence de presse pour détailler ces mesures.



Le corps d'un homme a été retrouvé dans sa voiture immergée à Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes), portant à au moins quatre le nombre de décès causés par les intempéries meurtrières dans les Alpes-Maritimes et le nord de l'Italie.



• Quel prix Nobel de médecine pour 2020, année d'une des pires pandémies depuis un siècle ? La récompense annoncée à 11h30 à Stockholm ouvre une saison des Nobel pleine de suspense, de la littérature en passant par la paix.



• La Nouvelle-Calédonie a choisi une nouvelle fois de rester dans le giron français, malgré une progression du vote en faveur de l'l'indépendance, lors d'un deuxième référendum d'autodétermination marqué par une mobilisation sans précédent.