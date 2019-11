Aires d'autoroute : de grandes enseignes pour attirer les clients

Elles sont incontournables sur les autoroutes de France, mais elles entament depuis quelques temps un véritable changement. Les aires d'autoroute ne sont plus des endroits avec une station-service et une machine à café. Ce sont de plus en plus de véritables centres commerciaux. Entre vêtements, enseignes de fast-food et high-tech, les exploitants misent sur de grandes marques pour attirer les clients. "J'ai plus de facilité à m'arrêter sur une aire d'autoroute où il y a ce genre de fast-food que sur d'autres", confirme une cliente.

"C'est plus moderne. Les jeunes ont envie de sortir, sinon ils restent dans la voiture avec leur téléphone", explique une autre. Sur une aire d'Île-de-France, une enseigne de jouets a ouvert un stand, avec des produits bien particuliers. "Chaque fois je sélectionne, et c'est quelque chose de très important, la taille des produits", explique Stanislas Gros, responsable Travelstore La Grande Récré. Le but est d'en faire un objet transportable en voiture. La marque affiche 10% de croissance sur ces stands.

