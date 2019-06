Recyclage : quand les palettes de bois deviennent des meubles de salon

Les entreprises donnent volontiers les palettes de bois promises à la déchetterie à Maxime Pagnon, menuisier-ébéniste. Ce dernier a la particularité de travailler uniquement sur du bois recyclé depuis 2013. Il a même monté son atelier à Caumont-l'Éventé (Calvados).

Un processus de transformation rigoureux

Chaque palette de bois doit être désossée. Les planches sont ensuite déclouées avant d'être découpées pour les rendre droites et plates. Il faut ensuite les raboter pour pouvoir en faire des meubles. Un rythme de travail préférable à celui de son ancienne entreprise, où Maxime a perdu un doigt. "Cet accident m'a ouvert les yeux et m'a donné envie de travailler d'une certaine manière de plus revenir sur des outils manuels, sur une démarche plus artisanale", développe le menuisier. Ses modèles issus du recyclage sont exposés à côté de son atelier. Les objets coûtent en moyenne entre 100 et 300 €.

