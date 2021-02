Livres : Denis Payre et Olivier Tirmarche veulent faire évoluer le monde du travail

"La Chine s’en sort mieux économiquement parce qu’elle est dirigée par un régime autoritaire. Les normes sociales sont très basses, la réaction à la pandémie de coronavirus a été très forte et la Chine a une histoire industrielle et sociale plus récente. Tout cela représente un avantage concurrentiel", estime l'entrepreneur Denis Payre sur franceinfo lundi 1er février.

"La pandémie a été un bon exercice de pédagogie pour nous faire comprendre qu’on avait des dépendances considérables sur des produits majeurs comme les masques. Il faut essayer de corriger ça sans fermer ses frontières", assure l'auteur du livre Le Contrat Mondial aux éditions First.

Halte au surtravail

"L’accumulation des contraintes professionnelles, c’est de la surcharge, le surtravail, c’est le temps dépensé pour rien. Au premier confinement, tous les mécanismes qui ajoutent du surtravail ont été bloqués. C’est un problème de riches. Dès que la routine revient, les mécanismes générateurs de surtravail, comme l’inflation des normes endogènes, reviennent", explique le docteur en sociologie Olivier Tirmarche.

"Chacun d’entre nous dispose d’un savoir-faire et de solutions qu'il veut montrer et cette concurrence entre solutions, entre acteurs, peut disperser les efforts ou verrouiller la trajectoire de l’entreprise sur son marché, bref, ne pas créer de valeurs", développe l'auteur d'un essai pour en finir avec le surtravail, Le nouvel horizon de la productivité, paru aux éditions Odile-Jacob.

Le JT

Les autres sujets du JT