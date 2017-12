Gastronomie : rencontre avec deux chocolatières

Près de Lyon (Rhône), Géraldine Panel, maîtrise de droit en poche, a pris il y a dix ans un virage professionnel à 90 degrés. Près d'Albi (Tarn), Janie Loubet connait déjà le métier sur le bout des doigts malgré sa jeunesse. Produits frais et recettes maison ; sur la période de Noël, Géraldine réalise 60% de son chiffre d'affaires annuel. Elle succède à trois générations d'hommes, chocolatiers depuis 1905. Quinze parfums à l'époque de son père, 70 aujourd'hui, mais une spécialité qui n'a pas changé : le galet du Rhône, créé par le grand-père.

Le goût de la créativité

À 31 ans, Janie a déjà dévoué au cacao une moitié de sa vie. Ce qu'elle aime, c'est inventer, créer en s'inspirant parfois de ses propres souvenirs. D'abord salariée, le plus souvent chez des hommes, la chocolatière s'est mise à son compte dès l'âge de 25 ans pour être libre. Aujourd'hui, elle emploie six personnes et sa boutique a déjà ses fidèles.

