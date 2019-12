Feuilleton : la reine du réveillon (2/5)

Depuis plusieurs mois, les pâtissiers travaillent dur pour proposer leur propre interprétation de la célèbre bûche de Noël, dont les Français raffolent. Depuis des mois, Guy Krenzer travaille sur sa prochaine réalisation. Entre l'inspiration et la réalisation, un an s'est écoulé. C'est désormais l'heure de prendre des photos de la célèbre bûche du Meilleur ouvrier de France (MOF). Cette pâtisserie fait partie des plus belles bûches de l'année.

"Une mise au point qui est pesée au gramme près"

L'idée de sa bûche est née lors d'une balade en forêt. "J'adore me promener, c'est un souvenir d'enfance et ça représente un peu ma région, donc l'Alsace, la forêt, les fêtes de Noël... C'est une vraie tradition, quelque part", explique Guy Krenzer. Son idée est de se rapprocher au maximum visuellement d'une bûche d'arbre, tout en y ajoutant de la créativité. "Faire une bûche, ça parait simple, mais après, c'est une mise au point qui est pesée au gramme près, au millimètre près, avec des températures très précises", confie-t-il.