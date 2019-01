VIDEO. Mariage, travail infantile… Si j’étais un enfant de 10 ans dans le monde, comment serais-je traité ?

En Bolivie, un enfant de 10 ans peut travailler de manière légale. Les chiffres peuvent surprendre : "chez les moins de 15 ans, près d’un enfant sur quatre travaille“, rappelle Katarina Johansson Mekoulou, représentante de l’UNICEF. Vivant dans des conditions précaires, certains enfants boliviens se voient effectivement forcer de travailler pour compléter les revenus familiaux.

10 ans c’est aussi l’âge de la majorité au Soudan, c’est-à-dire l’âge légal pour se marier. Le mariage infantile représente plus du tiers des unions dans ce pays. Nahid Jabrallah, militante pour les droits des femmes, dénonce cette réalité et qualifie de "crime" ce type de mariage qui n’est autre qu’"une atteinte aux corps des filles et des femmes du Soudan.“

10 ans, c’est encore l’âge de la responsabilité pénale en Angleterre. Plutôt que d’être pris en charge par un système de santé, de nombreux mineurs sont encore envoyés en prison après leur comparution au tribunal.