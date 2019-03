VIDEO. Japon, les enfants kidnappés

Ce jour-là, Emmanuel et Stéphane ont rendez-vous à l'aéroport de Tokyo. Il y a quelques mois, ils ne se connaissaient pas, mais les voilà réunis par un même drame : tous deux ont été victimes d'un kidnapping familial. Ils ont été mariés à des Japonaises et ont eu un enfant. Mais leur couple s’est déchiré, jusqu’au jour où leur femme est partie sans laisser d’adresse ni de message, et en emmenant avec elle leur enfant.

Sans contact, ou presque, avec leur père français

Depuis, Claire et Nathan vivent dans leur famille japonaise, sans contact ou presque avec leur père français. La justice française a beau ordonner la garde partagée ou des droits de visite, rien ne bouge. Le Japon ne reconnaît pas les jugements étrangers et ne pratique pas la garde alternée. Emmanuel et Stéphane vont-ils réussir à revoir leur enfant ? A bousculer les autorités japonaises ?

Un reportage d'Anurag Rivière et Mathilde Rougeron diffusé dans "Envoyé spécial" le 21 mars 2019.