VIDEO. Il y a 50 ans débutaient les révoltes pour les droits des LGBT

Le combat de la communauté LGBT a débuté dans un bar new-yorkais du nom de Stonewall Inn. Tenu par des mafieux et fréquenté par des homosexuels, le bar était souvent la cible de descentes de police. Mais ce soir-là, le 27 juin 1969, les clients se sont rebellés contre les violences des forces de l'ordre pour la première fois. Fred Sargeant, présent au moment des révoltes, a compris que cette révolte serait historique. Après avoir assisté à des affrontements brutaux, le militant a distribué plusieurs milliers de tracts dans le but d'organiser une manifestation le lendemain devant ce même bar. Les émeutes ont fini par durer une semaine entière.

"Soyons fiers d'en être, libérons-nous !"

Un an plus tard, en 1970, Fred Sargeant participe à l'organisation de la première Gay Pride. Devant les forces de l'ordre, le jeune Américain ne s'est pas laissé abattre : "Nous ferons la marche, que vous nous donniez un permis ou non", leur avait-il dit alors. Les manifestants ont finalement pu descendre dans les rues new-yorkaises et mener cette marche qui marquera le début d'une longue série. Des décennies après ce mouvement, le combat de la communauté LGBT n'est cependant pas encore terminé.