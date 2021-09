Un discours entré dans l'Histoire. Le 17 septembre 1981, l'ancien garde des Sceaux de François Mitterrand, Robert Badinter, défend son projet de loi sur l'abolition de la peine de mort devant une Assemblée nationale remplie. Un discours qu'il a tenu à écrire lui-même de bout en bout, explique-t-il dans une interview exclusive diffusée jeudi 16 septembre sur France 2.

"Je voulais que plus tard on sache que c'était moi, pas mon cabinet, pas une œuvre collective approuvée ou inspirée par le ministre. Non, de la première à la dernière ligne, je voulais que ce fut mon œuvre."