Tariq Ramadan mis en examen pour viol

Tariq Ramadan est en prison. L'islamologue suisse a été mis en examen vendredi 2 février dans la soirée, avant d'être incarcéré dans la foulée. Il est soupçonné d'avoir commis des viols et violences volontaires sur des personnes vulnérables. Tariq Ramadan a été confronté à ses deux plaignantes au cours de sa deuxième journée de garde à vue. Il continue de nier les faits et il a refusé de signer le procès-verbal.

"Tout l'enjeu de l'instruction sera d'éclaircir ce qu'il s'est passé"

"Il n'y a pas un dossier, c'est un dossier complet, estime Me Éric Morin, l'avocat de l'un des plaignantes. On va rentrer dans une nouvelle phase. Je me suis constitué partie civile pour ma cliente. Elle est sortie, non pas soulagée, mais plutôt vidée de cette confrontation. Elle a pu dire ce qu'elle avait de dire en face de monsieur Ramadan. Il a nié. Tout l'enjeu de l'instruction sera d'éclaircir ce qu'il s'est passé."

