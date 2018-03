Seine-et-Marne : l'agglomération de Melun condamnée pour la pollution d'un incinérateur

Quinze ans de procédure et une victoire historique. Face à 164 plaignants, l'agglomération de Melun (Seine-et-Marne) a été condamnée pour mise en danger de la ville d'autrui. Pendant 28 ans, un incinérateur a fonctionné avec des rejets de dioxine près de 2 000 fois supérieurs aux normes. Les habitants du village de Maincy ont été directement exposés à cette pollution et des cas de cancer rares se sont déclarés. Cela a été le cas pour la fille de ce plaignant, décédée aujourd'hui.

Des indemnisations allant de 7 500 à 21 000 euros

"Ce procès on en parlera, je pense qu'il fera jurisprudence", a réagi Francis Galloy. Établir le lien entre la dioxine et les risques de cancer, cela a fait partie du combat mené par l'ancienne maire de Maincy pendant des années. "C'est très important pour la législation des installations classées et les questions de pollution de l'air", a assuré Me Corinne Lepage, avocate de la commune de Maincy.La condamnation prévoit des indemnisations allant de 7 500 à 21 000 euros à verser aux plaignants, soit plus de 3,5 millions de dommages et intérêts, mais l'agglomération de Melun n'exclut pas de faire appel.





