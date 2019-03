Pédophilie : une nouvelle plainte contre un ancien animateur à Arcachon

Des parents de l'une des petites victimes ont tenu à témoigner, anonymement. En décembre 2016, pendant les vacances de Noël, leur monde s'est effondré : leur plus jeune fille, âgée alors de quatre ans, raconte les attouchements et les gestes déplacés commis à l'heure de la sieste par l'animateur du centre aéré. "Il y a cinq viols, des fellations, et il n'y a pas que ça. Il y a des enfants qui ont été violentés aussi. C'est un pédophile méchant", raconte l'un des deux parents.

Plusieurs plaintes

Cinq plaintes ont été déposées en janvier 2017 au commissariat d'Arcachon (Gironde). Sept autres familles se sont constituées partie civile pour savoir si leurs enfants ont pu être témoins ou victimes. Les avocats poursuivent également la mairie d'Arcachon, employeur de l'agresseur présumé pour mise en danger de la vie d'autrui. L'agresseur présumé reconnaît les attouchements et les caresses, mais nie les viols.

