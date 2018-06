Mort du petit Tom : le suspect sera déféré

Dans l'Aisne, l'enquête sur la mort du petit Tom, un garçon de neuf ans se poursuit. On sait désormais qu'il a succombé à un traumatisme crânien et qu'il a été violé. Le principal suspect, un homme de 27 ans, va être présenté à un juge aujourd'hui, jeudi 31 mai. "La garde à vue du principal suspect a pris fin ce matin, aux alentours de 6 heures. Il a été immédiatement déféré devant le procureur de la République de Laon (Aisne)", relate le journaliste Tristan Baudenaille.

Un marginal sans emploi

Le suspect sera présenté cet après-midi à un juge d'instruction. "Durant ces 48 heures de garde à vue, l'homme de 27 ans, un marginal sans emploi, a précisé avoir eu des flashs. Il se rappelle avoir battu l'enfant. Pas d'aveu de meurtre, rien non plus concernant le viol. (...) Des analyses ADN étaient encore en cours hier soir, notamment sur un parpaing ensanglanté retrouvé à quelques mètres du corps. Ces analyses ont-elles parlé ? On en saura certainement plus cet après-midi", précise le journaliste.

