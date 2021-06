Justice : Jacques Rançon jugé pour le meurtre d'Isabelle Mesnage 35 ans après

J. Debraux, C. Barbet, A. Barège, C. Pasquier, F. Dumont

Le tueur en série Jacques Rançon est jugé ce mardi 8 juin pour un crime qu'il aurait commis il y a plus de 30 ans. Reconnaîtra-t-il les faits qui lui sont reprochés, à savoir le meurtre d'Isabelle Mesnage en 1986 ?

Le tueur en série Jacques Rançon est arrivé ce matin, mardi 8 juin, à la Cour d'assise de la Somme. Il est jugé pour une affaire de meurtre, 35 ans après les faits. Il avait avoué dans un premier temps avant de se rétracter. Le 3 juillet 1986, dans le village de Cachy (Somme), près d'Amiens, les gendarmes avaient trouvé le corps d'une jeune femme, Isabelle Mesnage, informaticienne de 20 ans. Elle avait été kidnappée, violée et mutilée.



Un "cold case"

L'enquête piétine, aboutissant à un non-lieu en 1992. Le dossier est rouvert 25 ans plus tard, en 2017, par Corrinne Herrmann, qui évoque des similitudes dans le mode opératoire de Jacques Rançon. "On ne peut pas résoudre un dossier que 48 heures après, on peut le résoudre 30 ans après", déclare l'avocate de la famille. Aujourd'hui âgé de 61 ans, Jacques Rançon encourt la réclusion criminelle à perpétuité, peine à laquelle il avait déjà été condamné pour deux meurtres.