Justice : faut-il supprimer les jurés d'assises ?

Les jurés d'assises sont chargés de juger les crimes les plus graves : meurtres, viols, braquages à main armée. Ces citoyens sont tirés au sort pour siéger aux côtés de trois magistrats. Mais un projet de réforme envisage de réduire leur rôle en les remplaçant dans certains cas par des magistrats. Alors les jurys populaires sont-ils condamnés ? Faut-il les supprimer ?

Des jurés imprévisibles ?

Une cour d'assises siège tous les trois mois. En France, en 2016, 3 280 ont été convoquées. Cela représente 21 288 jurés. Condamner ou acquitter ? Pour les aider à trancher, il y a des magistrats. Qui est le plus sévère ? Aucune étude n'apporte de réponse. En revanche, les jurés semblent plus imprévisibles. Est-ce une réforme pour faire des économies ? Au ministère, on refuse d'aborder le sujet sous cet angle ; il s'agirait d'être plus efficace pour réduire les délais.

Le JT

Les autres sujets du JT