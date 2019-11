Intempéries : les municipalités peuvent-elles lutter contre les crues ?

Les violentes intempéries frappent depuis plusieurs années le sud-est de la France, et particulièrement le secteur de Muy (Var) et de Biot (Alpes-Maritimes). Alors, comment les communes ont-elles tenté d'anticiper la montée des eaux et quelles mesures d'urbanisme ont-elles été mises en place ?