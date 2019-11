DIRECT. Intempéries dans le Sud-Est : l'alerte rouge levée, deux personnes toujours portées disparues

Ce qu'il faut savoir

Deux disparus, au moins deux blessés, des centaines de foyers inondés... C'est le bilan provisoire des importantes crues qui ont touché le sud-est de la France. dimanche 24 novembre, le Var et les Alpes-Maritimes ont été rétrogradés en vigilance orange pour pluie-inondation.

Deux personnes toujours portées disparues dans le Var. L'homme de 77 ans disparu près d'un cours d'eau samedi à Saint-Antonin-du-Var n'a toujours pas été retrouvé. Les recherches, abandonnées pendant la nuit, doivent reprendre ce dimanche, selon la préfecture. L'autre personne disparue est un civil tombé à l'eau lors du chavirage d'une embarcation de sauvetage pilotée par les sapeurs-pompiers au Muy. Les cinq autres personnes présentes sur l'embarcation (trois pompiers et deux civils) ont pu être récupérées saines et sauves.

Un homme de 78 ans sauvé d'une coulée de boue. A Cagnes-sur-mer (Alpes-Maritimes), près d'une trentaine de pompiers sont venus en aide à un homme de 78 ans victime d'un glissement de terrain. Une coulée de boue a entraîné la chute d'arbres qui ont coincé le septuagénaire. Il a été hospitalisé en état d'hypothermie mais sans blessures graves.

Une femme emportée par une vague. Une femme de 39 ans a été grièvement blessée et hospitalisée à Nice dans un état grave après avoir été emportée par une vague, ont indiqué les pompiers de Monaco. Le risque de "vague-submersion" menace en effet le littoral, en raison d'une montée du niveau de la mer.

Le Var et les Alpes-Maritimes en vigilance orange. L'alerte rouge déclenchée samedi sur ces deux départements du Sud-Est a été levée dimanche matin à 6 heures. Le Var et les Alpes-Maritimes sont désormais en vigilance orange pour pluie-inondation. Les Alpes-Maritimes sont également concernés par une vigilance orange aux avalanches en raison des fortes chutes de neige sur les reliefs. Les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Puy-de-Dôme sont en vigilance orange pour inondation. L'ensemble de ces cinq départements est également en vigilance orange pour crue.

La décrue amorcée. Cet épisode méditerranéen se poursuit avec de nouvelles précipitations, mais bien plus faibles. A Roquebrune-sur-Argens (Var), durement touchée par la crue de l'Argens, le fleuve est redescendu à 6,50 m dimanche matin après avoir atteint un maximum à 7,12 m samedi en début de soirée. La situation devrait également s'améliorer dans la matinée dans les Alpes-Maritimes.

Des centaines d'évacuations, 4 000 foyers privés de courant. Dans plusieurs villes, comme Hyères ou Fréjus, des centaines d'habitants ont été évacués, souvent à titre préventif, et certains se sont réfugiés dans des bâtiments municipaux mis à disposition où ils passeront la nuit. Selon Enedis, 4 000 foyers sont privés d'électricité dans le Var et les Alpes-Maritimes, notamment à Cannes, Mandelieu, Villeneuve-Loubet, Puget, Saint-Tropez et Le Muy.

Des routes coupées, le trafic ferrovaire toujours interrompu. L'autoroute A8, un temps coupée à la circulation, a pu rouvrir mais certains échangeurs restent fermés. Plusieurs routes secondaires du Var et des Alpes-Maritimes sont en revanche fermées. Le trafic ferroviaire est interrompu entre Toulon et Nice (sauf Toulon-Hyères), et sur toutes les lignes des Alpes Maritimes jusqu'à la frontière italienne. La SNCF prévoit une reprise progressive du trafic dimanche à la mi-journée.