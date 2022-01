Football : accusé de plusieurs viols, Benjamin Mendy a été libéré sous caution

En détention depuis plusieurs mois et accusé de plusieurs viols, le footballeur français Benjamin Mendy a été libéré sous caution, vendredi 7 janvier.

C’était la quatrième fois que l’international français et joueur de Manchester City (Angleterre), Benjamin Mendy, demandait sa libération. Vendredi 7 janvier, la justice britannique a tranché et a accepté sa libération sous caution et a placé le champion du monde sous contrôle judiciaire.



En détention depuis août

Placé en détention provisoire depuis le 27 août dernier, Benjamin Mendy est accusé de sept viols sur quatre femmes et d’une agression sexuelle sur une cinquième victime. Ces faits se seraient déroulés entre octobre 2020 et août 2021. Placé d’abord dans une prison à Liverpool (Royaume-Uni), il avait été transféré le 23 décembre dernier dans une prison de Manchester (Royaume-Uni). Le procès de Benjamin Mendy doit se tenir fin juin et le joueur encourt la perpétuité s’il plaide non-coupable.