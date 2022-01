Le footballeur français Benjamin Mendy, accusé de sept viols au Royaume-Uni, est libéré sous caution

Benjamin Mendy va sortir de prison en attendant son procès. L'international français, visé par sept chefs d'accusation de viol sur quatre femmes et un chef d'accusation d'agression sexuelle sur une cinquième, a été libéré sous caution, vendredi 7 janvier, par le tribunal de Chester (Royaume-Uni). Le défenseur de 27 ans, sous contrat avec l'équipe de Manchester City, était en détention provisoire depuis la fin du mois d'août. Il a été placé sous contrôle judiciaire.

Prochain rendez-vous devant la justice le 24 janvier

Benjamin Mendy va donc pouvoir quitter la prison de Manchester, dans l'attente de son procès, repoussé à l'été (27 juin ou 1er août) alors qu'il était initialement programmé le 24 janvier. Une autre audience préliminaire a cependant été maintenue à cette date, où sa libération sera réexaminée. La peine maximale qu'il encourt, s'il plaide non coupable, est la perpétuité.

Formé au Havre, révélé à Marseille et passé une saison par Monaco, Mendy était devenu le défenseur le plus cher de l'histoire en 2017 quand les Citizens avaient déboursé 52 millions de livres (environ 60 millions d'euros) pour s'attacher ses services. A son arrivée à City, où il lui reste un an et demi de contrat, il était considéré comme l'un des grands espoirs français et mondiaux au poste d'arrière gauche. Mais la carrière du joueur de 27 ans a été freinée depuis quatre ans par des blessures, avant de l'être par les faits qui lui sont reprochés.